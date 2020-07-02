Танец победительницы "Холостяка" Барбары Пино с неизвестным мужчиной сняли на видео

Барбара Пино провела выходной день, 1 июля, на природе. Там девушка уделила особое внимание молодому мужчине.

Поклонники шоу "Холостяк" были рады, что Антон Криворотов и Барбара Пино стали парой. Несколько недель после трансляции финала влюбленные делились совместными фотографиями и видео с фанатами, но позже все прекратилось. Герои проекта даже удалили романтичные снимки. "Неужели рассталась?" – волновались зрители.

Криворотову и Пино пришлось объясняться. Оказывается, они больше не хотят предавать свои отношения огласке, решили спрятать любовь от чужих глаз. Поклонники выдохнули, но потом появилась другая пища для размышлений: пару вообще перестали замечать вместе.

На светские мероприятия Барбара ходит одна. А недавно Пино увидели в компании другого молодого человека. Накануне девушка отправилась на природу вместе с друзьями. В одном из опубликованных Барбарой ролике видно, как она танцует с неким Сергеем у костра.

Насколько долгими будут отношения героя шоу "Холостяк" Антона Криворотова с Барбарой Пино, покажет время. Однако их скрытность настораживает народ.

Напомним, что недавно Барбара Пино рассказала, о какой свадьбе мечтает. Также девушка призналась, когда она планирует стать матерью.