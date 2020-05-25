Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Понедельник
25 мая
Лента новостей
10:40
За сутки выявлено 8 946 зараженных коронавирусом в России
10:34
Юлечка забрала: Сына Моргуновой похоронили рядом с Началовой
10:31
"Ему нужна более зрелая": знойная победительница шоу "Холостяк" сделала признание
10:10
Вирусолог назвала опасные при COVID-19 лекарства
09:58
Суд разберется: Следственный комитет заинтересовался миллионами вдовы Кобзона
09:53
Россиянин с тремя детьми пытался спрятаться от коронавируса в лесу
09:41
Неузнаваемую ведущую Моргунову показали после смерти сына
09:36
Честное фото Долиной вызвало оторопь
09:26
Положение бедственное: 71-летняя вдова Караченцова прозябает в страшной нищете
09:04
Первую сеть 5G запустили в Швеции
09:03
Молодая дочь певицы Славы вернулась домой с малышом
08:38
Самое долгожданное: власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений из-за COVID-19
08:34
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
08:27
"Пойдем разными дорогами": жених из шоу "Холостяк" определился с избранницей
06:15
Разводящиеся Джиган и Оксана Самойлова потратили бешеную сумму денег
04:06
"Пчеловод-неудачник": Ида Галич рассказала о переменах во внешности
02:39
Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл
01:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 мая 2020 года
00:21
"Неудовлетворенная баба": Орлова набросилась на незнакомую женщину
22:17
"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли
20:34
Володина сделала заявление о возвращении на шоу "Давай поженимся"
17:59
Беременная дочь Глаголевой произвела фурор
17:55
"Штанишки мокрели": Лазарев откровенно рассказал о своей страсти
17:48
"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей
17:45
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
17:40
"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили
17:23
Нашедшего лекарство от коронавируса Трампа спустили с небес на землю
17:12
"Жизнь довела!": названа неожиданная причина сходства Бузовой с Собчак
17:03
Жена Петросяна отреагировала на оскорбительные слова Степаненко
17:01
"Никогда не забуду первый выход на сцену": Бузова призналась в страхе
16:20
"Стало скучно": Подольская поведала о переменах
16:14
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала фото с дочерью
16:07
"Выглядите на 25 лет": ненакрашенная Кожевникова вызвала восхищение
15:57
"Муж смотрит на худых подружек": Гузеева разоткровенничалась в эфире Первого канала
15:29
Объявившая о разводе Оксана Самойлова решилась на серьезный шаг
15:26
Убивающий детей с коронавирусом синдром озадачил ученых
15:15
В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд
14:58
"Маразм какой-то": Фадеев разозлился из-за несправедливости
14:47
Популярную актрису обнаружили мертвой
14:35
"Стая крыс": расставшийся с Гагариной Исхаков опубликовал странное послание
14:14
На покалеченного экс-супруга Милявской обрушилась новая напасть
14:05
"У него почернели руки": Бабкина сообщила о тяжелом состоянии сына
13:54
"Солнечный мальчишка": сын Галкина привел народ в восторг (видео)
13:32
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
13:28
Доктор Мясников назвал реальное количество заболевших коронавирусом в России
13:12
"Мясо и обломки костей": изуродованный экс-супруг Лолиты вышел на связь
12:54
Участница "Танцев со звездами" слегла с коронавирусом
12:53
107-летняя женщина победила коронавирус
12:38
"Спасите наши уши": запевшая Собчак вызвала омерзение
12:21
"Применил шулерский прием": Познер дал пощечину опозорившемуся Михалкову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
"Не высовывайся": стриптизеру Тарзану врезали за нападки на спасающих россиян врачей
"Готова в любой момент": Бузова отреагировала на требования захватчика заложников увидеться
Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Пугачеву вплели в грандиозный скандал
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Шоу-бизнес
Фото: instagram.com/solansbarbara Фото: instagram.com/solansbarbara Фото: instagram.com/solansbarbara
Фото: instagram.com/solansbarbara Фото: instagram.com/solansbarbara Фото: instagram.com/solansbarbara

"Ему нужна более зрелая": знойная победительница шоу "Холостяк" сделала признание

Фото: instagram.com/solansbarbara
27-летняя Барбара Пино откровенно рассказала о симпатии к герою шоу "Холостяк" Антону Криворотову и о своих ожиданиях от их отношений. Поведала она и о том, чем занимается на самоизоляции.
прочитано 74 раза

Кубинка покорила сердце стоматолога Криворотова. Примечательно, что модель изначально считалась фавориткой Антона. Он подарил ей первую розу на проекте и, по мнению остальных девушек, явно симпатизировал ей.

Фото: instagram.com/solansbarbara

По словам Барбары Пино, шоу "Холостяк" полностью оправдало ее ожидания. Однако девушка заверила. что в реалити-проекте она участвует в первый и последний раз, потому что не любит публичность.

Фото: instagram.com/solansbarbara

Красотка призналась, что в главном герое ее покорили его харизма, открытость и способность открыто говорить о своих чувствах. Для нее не принципиально, где именно жить с возлюбленным. Главное, чтобы вместе.

Фото: instagram.com/solansbarbara

А вот по поводу детей Барбара Пино пока не задумывается. По ее мнению, прежде чем решить рожать, надо быть уверенным, что ты знаешь человека, с которым собираешься прожить жизнь.

Фото: instagram.com/solansbarbara

Пока что модель не видит себя в роли домохозяйки. Победительница шоу "Холостяк" намерена работать и заниматься тем, что хорошо умеет. Также она не исключает, что у нее появится свой маленький бизнес. Но семья для Барбары всегда на первом месте. Говоря о своей сопернице по шоу "Холостяк" Лизе Адаменко, девушка заявила, что Антону Криворотову для создания семьи нужна более зрелая женщина.

Фото: instagram.com/solansbarbara

Самоизоляцию победительница шоу "Холостяк" проводит у себя дома, в Москве. Пока есть свободное время – дочитывает книги, занимается спортом, пишет музыку, рисует и доделывает личные проекты.

Автор: 25 мая 2020, 10:31 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Петр Порошенко нарушил карантин ради похудения и отдыха в Испании

Шоу-бизнес

Юлечка забрала: Сына Моргуновой похоронили рядом с Началовой
"Ему нужна более зрелая": знойная победительница шоу "Холостяк" сделала признание
Суд разберется: Следственный комитет заинтересовался миллионами вдовы Кобзона
Неузнаваемую ведущую Моргунову показали после смерти сына

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Убитая горем Моргунова едва держалась на ногах на похоронах сына

Наследник артистки скончался 19 мая
Шоу-бизнес

Неузнаваемую ведущую Моргунову показали после смерти сына

Коронавирус унес жизнь единственного наследника диктора
Шоу-бизнес

Честное фото Долиной вызвало оторопь

Дочь обнародовала снимок певицы
Шоу-бизнес

"Полнейшая безвкусица": нарядившуюся как подросток Валерию разнесли

Певица выбрала спортивный аутфит

Гороскоп

Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+