"Ему нужна более зрелая": знойная победительница шоу "Холостяк" сделала признание

27-летняя Барбара Пино откровенно рассказала о симпатии к герою шоу "Холостяк" Антону Криворотову и о своих ожиданиях от их отношений. Поведала она и о том, чем занимается на самоизоляции.

Кубинка покорила сердце стоматолога Криворотова. Примечательно, что модель изначально считалась фавориткой Антона. Он подарил ей первую розу на проекте и, по мнению остальных девушек, явно симпатизировал ей.

По словам Барбары Пино, шоу "Холостяк" полностью оправдало ее ожидания. Однако девушка заверила. что в реалити-проекте она участвует в первый и последний раз, потому что не любит публичность.

Красотка призналась, что в главном герое ее покорили его харизма, открытость и способность открыто говорить о своих чувствах. Для нее не принципиально, где именно жить с возлюбленным. Главное, чтобы вместе.

А вот по поводу детей Барбара Пино пока не задумывается. По ее мнению, прежде чем решить рожать, надо быть уверенным, что ты знаешь человека, с которым собираешься прожить жизнь.

Пока что модель не видит себя в роли домохозяйки. Победительница шоу "Холостяк" намерена работать и заниматься тем, что хорошо умеет. Также она не исключает, что у нее появится свой маленький бизнес. Но семья для Барбары всегда на первом месте. Говоря о своей сопернице по шоу "Холостяк" Лизе Адаменко, девушка заявила, что Антону Криворотову для создания семьи нужна более зрелая женщина.

Самоизоляцию победительница шоу "Холостяк" проводит у себя дома, в Москве. Пока есть свободное время – дочитывает книги, занимается спортом, пишет музыку, рисует и доделывает личные проекты.