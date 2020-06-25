Победительницу "Холостяка" заметили в откровенном платье на светской вечеринке

В Москве снова стали проводить светские мероприятия. На днях прошла закрытая вечеринка в одном из столичных баров, куда пригласили знаменитых людей. Среди гостей была замечена победительница седьмого сезона проекта "Холостяк" Барбара Пино.
Стоит отметить, что своим нарядом кубинка затмила других девушек. Для мероприятия Барбара выбрала платье-комбинацию, бархатный жакет и туфли в сетку. Фотографию сексапильной возлюбленной стоматолога Антона Криворотова показало издание PeopleTalk.
Кстати, Пино пришла на вечеринку без избранника. Недавно СМИ писали о том, что пара решила расстаться. Доказательством тому послужили весьма странные действия парочки. Антон и Барбара удалили совместные фотографии из своих инстаграм-аккаунтов.
Однако позже возлюбленные объяснили, что теперь хотят оставить личную жизнь "в приватном пространстве". Барбара отметила, что инстаграм-аккаунт она ведет исключительно для бизнеса.
Напомним, на днях победительница шоу "Холостяк" делилась планами на будущее. Барбара Пино рассказала, какой будет ее свадьба, а также когда станет матерью.
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