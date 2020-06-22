Победительница "Холостяка" планирует свадьбу: "Она будет на Гавайях"

Седьмой сезон шоу "Холостяк" завершился в мае. Стоматолог Антон Криворотов сделал выбор в пользу кубинки Барбары Пино. Модель смогла очаровать молодого человека своей красотой.

Сразу после шоу "Холостяк" Антон Криворотов и Барбара Пино стали публиковать совместные фотографии. Возлюбленные дали понять – их отношения серьезные и расставаться они не намерены. Правда совсем недавно поклонники проекта не на шутку стали переживать.

Стоматолог и модель решили удались совместные фотографии из своих инстаграм-аккаунтов. Разумеется, пользователи Сети подумали – возлюбленные расстались. Оказалось, это не так. Пара просто приняла решение не афишировать свои отношения.

Сейчас Криворотов и Пино наслаждаются друг другом. Долго ли продержится их любовь, покажет время, а пока девушка строит планы на будущее.

Барбара призналась, что пока не собирается становиться матерью, так как еще не готова к этому. Кроме того, у девушки нет столько времени, чтобы уделять внимание детям. Однако о свадьбе она уже мечтает.

"Я мечтала, что моя свадьба будет на Гавайях. На мне – платье песочного света, очень легкое, шелковое. Скорее всего, больше похожее на ночнушку, чем на свадебное", – поделилась Пино.

На свадьбе будут только самые близкие люди, отметила Барбара. Торжество будет скромным.

На Родину девушка ездит редко – всего один раз в год. В 2020-ом Пино уже была в Кубе, поэтому в ближайшее время туда не собирается.