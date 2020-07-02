"Фингал под глазом": Чехова показала неожиданное фото

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками снимком, который обнаружила ее школьная подруга. Актриса неоднозначно отреагировала на такую
находку.
"Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16. А в глазах – вся скорбь еврейского народа. И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил. Как вам?" – поинтересовалась звезда.
"Шикарно! Вы почти не изменились!", "На цыганку похожа", "Губы у Вас, оказывается, натуральные", "Наивная, нежная. Для меня новая Анфиса", "Анфиса, а что произошло, что Вы решили раскрыть свою национальность?" – отметили в комментариях пользователи "Инстаграм".
Звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина написала: "Помню тебя именно такой!!! Ты была очень грустная и серьезная!" С актрисой сложно не согласиться. На фото в глазах Чеховой видны серьезность и даже испуг.
По снимку можно проследить, как сильно изменилась внешность звезды. У телеведущей теперь нет больших щек, она кардинально изменила стиль, а на кадрах, публикуемых в социальных сетях, Анфиса выглядит радостнее.
Кто-то отметил, что пластические операции пошли девушке на пользу, но это заблуждение звезда давно развеяла. "Операция называется "Возраст и диета", – ответила Анфиса Чехова. Многие ее поддержали и объяснили комментатору, что с возрастом щеки и припухлости спадают.
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