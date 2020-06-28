Чехова устроила прилюдные ласки с настоящим козлом

Казалось, совсем недавно Анфиса Чехова виделась с Лерой Кудрявцевой в санатории в Анапе. Однако уже на днях телеведущая прогулялась по ферме в Сочи. Знаменитость посетила загон, посмотрела на лошадей, поиграла с пони, а также показала сыну других животных.
Долгое время Чехова находилась возле козлов. Одно из животных шокировало телеведущую размером своих рогов, но не проявило интерес к незнакомке. Другой же самец охотно провел досуг со знаменитостью. Анфиса кормила козла, в он ее нежно обнюхивал.
В этот момент было сделано несколько фотографий, которые позже Чехова показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта. На одном из снимком видно, будто козел что-то нашептывает на ухо Анфисе.
Пользователи Сети не могли не прокомментировать на редкость красивые снимки с козлом. "Винторогий вне себя от счастья", "Такими бы козлами были все мужики!", "Нашли друг друга", "Козел затейник какой", – написали подписчики. Анфиса же вспомнила пословицу: "Любовь зла – полюбишь и козла".
Напомним, недавно Анфиса Чехова выложила фото в купальнике по просьбе подписанных на ее аккаунт мужчин. Откровенный снимок знаменитости ранее показывали Дни.ру.
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