"Заказ выполнен": Чехова оголилась по просьбам мужчин

Анфиса Чехова призналась, что самые частые послания, поступающие ей от мужчин в личные сообщения, касаются просьб выложить фотографию в купальнике. "Заказ выполнен, мальчики", – написала певица, актриса, ведущая и просто красавица на своей странице в "Инстаграм".
Она опубликовала снимок, на котором предстала перед зрителями в ярком оранжевом купальнике. Для дам же она оставила описание курорта, в котором была сделана эта фотография. Комментаторы разделились на два лагеря – пока одни решили уточнить условия отдыха, вторые просто решили поделиться своим восхищением от фигуры Анфисы Чеховой.
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