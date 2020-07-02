Пригожин вновь вступился за обездоленных артистов: "Работают, как крепостные"

Иосиф Пригожин объяснил, что порой артисты выступают бесплатно. В пример он привел государственные мероприятия, за которые певцам и музыкантам не платят. Продюсер предположил, что гонорары попросту не доходят до артистов, кто-то присваивает себе.
Зачастую певцов зовут на выступление, обещая показать в эфире их песни и выступления. Якобы возможность представить публике композицию и номер – это и есть вознаграждение.
Также Пригожин вспомнил про песенные фестивали, где в жюри сидят именитые артисты. Этот труд также не оплачивается. "Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные ", – считает он.
Лишь два артиста однажды заявили, что не станут выступать бесплатно на таких мероприятиях – Алла Пугачева и Сергей Шнуров. По мнению Пригожина, ситуация изменилась, если бы все деятели искусства повели себя так.
Продюсер также высказался насчет критики со стороны знаменитостей, которая появилась после его слов о бедственном положении артистов, пишет телеканал "360". Иосиф отметил, что многие, с кем он недавно общался, опровергали свои же слова. Некоторые винили журналистов, которые якобы переврали их слова. "Шоу-бизнес – это лицемерное сообщество, вруны за глаза ", – заявил супруг Валерии.
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