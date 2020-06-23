Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией

Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для многих звезд, находящихся в браке. О расставании во время карантина сообщили актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, артистка Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов.
Длительная самоизоляция повлияла также на продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию. В откровенном интервью бизнесмен пожаловался, что набрал лишний вес, потому что постоянно сидел на одном месте. Его супруга, наоборот, была все время занята и даже смогла избавиться от лишних килограммов.
"Но самое главное, что мы не развелись. А это значит, что у нашего брака хороший фундамент", – похвастался Пригожин. Также он сообщил, что оборудовал в доме музыкальную студию и записал с Валерией несколько треков, которые получили положительные отзывы от слушателей.
Ранее Иосиф Пригожин опубликовал архивную видеозапись, сделанную в 1998 году. В кадре его жена ведет прогноз погоды в эфире одного из телеканалов. Примечательно, что в тот период Валерия ждала ребенка от второго супруга – продюсера Александра Шульгина.
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