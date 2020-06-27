"С днюхой, сынок!": в семье Иосифа Пригожина и Валерии пополнение

Жизнь звезд российского шоу-бизнеса явно налаживается. Карантинные ограничения сняты, люди спокойно могут выходить на улицу и проводить время во вновь открывшихся ресторанах. Этой возможностью воспользовался и Иосиф Пригожин. Вчера композитор решил отправиться на очередной эфир "Русского радио", а после заскочить на день рождения к еще одной звезде.

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