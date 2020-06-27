"С днюхой, сынок!": в семье Иосифа Пригожина и Валерии пополнение

На своей странице в Инстаграме Иосиф Пригожин поделился кадрами, сделанными со дня рождения Егора Крида. Композитор больше не скрывается от бушующей пандемии коронавируса и всячески старается выходить в свет и возобновлять свой прежний рабочий график.
На этот раз посещение празднования дня рождения Крида обернулось настоящей сенсацией. У пользователей сети появилась прекрасная возможность обсудить родственные связи представителей российского шоу-бизнеса.
Дело в том, что в опубликованном видео Иосифа Пригожина, произошел весьма занимательный диалог. Композитор назвал молодого рэпера "сыном", а вот ответ получил гордое прозвище "папа". С днюхой, сынок!" – подписал ролик Пригожин, на котором Егор рассказывает, что Иосиф сделал ему подарок.
Оказалось, что семья композитора сделала весьма дорогостоящий подарок на день рождения "нового" сына. На кадрах четко виднеются часы с бриллиантами, подаренные Егору Криду. Сам же молодой исполнитель отшутился, что Иосиф Пригожин зря жаловался весь карантин на плохое благосостояние и шаткое финансовое положение.
"Подарил часы с бриллиантами. Хотя говорит, денег нет из-за карантина. Но часы все-таки подарил", – искренне радовался Егор Крид.
Стоит отметить, что на протяжении нескольких месяцев Иосиф Пригожин требовал от государства каких-либо выплат и законной поддержки артистов. Возгласы композитора о помощи вызвали настоящий общественный диссонанс. Кто-то из звезд шоу-бизнеса встал на сторону Пригожина, а кто-то посчитал такое поведение неприемлемым. На этом фоне разразился настоящий скандал с Сергеем Шнуровым, имеющим противоположную точку зрения.
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