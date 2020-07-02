Пугачева устроила неожиданный сюрприз Галкину

Многие ограничительные меры сняты, самоизоляция больше не носит обязательный характер, а жизнь звезд российского шоу-бизнеса постепенно налаживается. Артисты возобновили встречи с друзьями, душевные посиделки в загородных особняках и званные ужины. На этот раз Алла Пугачева решилась на сюрприз для Галкина и пригласила родственников.

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