Пугачева устроила неожиданный сюрприз Галкину

После трехмесячного пребывания на самоизоляции семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые отправилась на встречу с давними друзьями. Артисты приехали к Валентину и Марине Юдашкиным на небольшой пикник в тесном кругу. Не только российский кутюрье распахнул двери особняка для приема гостей, примадонна тоже решила не отставать от своих звездных друзей и устроила посиделки у костра.
Пока Максим Галкан проводил время в городе, к ним наведался его старший брат Дмитрий со своей супругой и детьми. Алла Пугачева постаралась в кратчайшие сроки организовать семейный ужин. И в ожидании телеведущего вся семья примадонны собралась в саду у костра. У пользователей Инстаграма возник только один вопрос: "А где же папа?".
Пугачева успокоила своих подписчиков и объяснила, что Галкин задерживает в городе и еще не подозревает о прекрасном вечере, который его ждет. На видео, снятым артисткой, отчетливо видно, как двойняшки Гарри и Лиза с нетерпением ждали звездного папу.
"За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз!", – разоткровенничался Галкин в своем личном блоге.
Радостные члены семьи поспешили встречать телеведущего с работы уже в сумерках. Пугачева трогательно поцеловала и обняла супруга, в то время, как дети накинулись на главу семейства с радостными криками.
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