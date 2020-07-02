"Больно, обидно": вдова обратилась к покойному Михаилу Кругу

С момента трагической гибели Михаила Круга утекло много воды. В стране уже не буйствуют ОПГ, имена забравших жизнь музыканта преступников названы, приговоры вынесены.
При этом одно остается неизменным: песни Круга до сих пор любят и слушают. Нетленные композиции являют собой наследие талантливейшего исполнителя, чье влияние на умы трудно переоценить.
Вдова шансонье Ирина Круг обнародовала в "Инстаграм" душераздирающий пост, посвященный почившему супругу. Ей трудно переживать боль утраты даже спустя почти два десятка лет после трагедии. "Нет тебя 18 лет. Эта ужасная ночь, которую я пережила, потеряв тебя. Больно, обидно", – написала Круг.
Михаил и Ирина планировали долго жить вместе, растить детей, творить. Их планы перечеркнула роковая ночь на 1 июля 2002 года. В дом ворвались бандиты, которые смертельно ранили музыканта. Супруга, мать и дети Круга остались целы.
В 2019 году были названы имена преступников, которые лишили шансонье жизни. Один из злоумышленников был убит в другой криминальной разборке.
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