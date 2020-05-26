Подросший сын Михаила Круга стал его копией

Пользователи Сети отмечают удивительное сходство молодого человека с его знаменитым отцом. Причем похож он не только внешностью.

Вдова известного русского шансонье Михаила Круга Ирина в своем инстаграм-аккаунте опубликовала фото сына Александра и сообщила, что 26 мая у него день рождения. Наследник отмечает совершеннолетие. Певица пожелала ему счастья.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Некоторые отметили, что молодой человек очень похож на Михаила Круга, другие же спорили и писали – у юноши мамины черты лица. Кстати, голос Александра, как уже успели заметить многие, совсем как у отца. Он прекрасно поет, а также пишет стихи. Возможно, в будущем сын шансонье станет таким же успешным.

Напомним, Александр родился за месяц до того, как был убит его отец. Михаила Круга лишили жизни грабители, которые ворвались в его дом с оружием ночью 1 июля.

В своем инстаграм-аккаунте Александр 7 апреля, в день рождения музыканта, опубликовал снимок отца и написал: "Прожить всю жизнь, так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твое присутствие рядом". Молодой человек очень растрогал пользователей Сети. Некоторые не смогли сдержать слез.