Вдова Михаила Круга покорила россиян снимком в прозрачном платье

Ирина Круг известна не менее своего покойного мужа. Женщина исполняет "городские романсы", а также ведет успешный инстаграм-аккаунт.

Исполнительница русского шансона порадовала поклонников очередным снимком. Женщина опубликовала свой портрет. Блондинка на фото предстала в черном платье. Нижний его слой был выполнен в качестве комбинации, а верхний – прозрачный.

На кадре Ирина Круг смотрит в сторону. Артистка подняла руки и собрала ими волосы. Сетчатое платье с кружевами деликатно подчеркнуло достоинства певицы.

Поклонников восхитил образ любимицы, сообщает Пятый канал. "Красавица 💖(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С возрастом все красивее 😘", "Ирочка, любимая моя, ты прекрасная фея!", "Обворожительная, талантливая, уважаемая нами певица. Спасибо за душевное исполнение песен Вами!", "Что ни платье, то я его уже хочу. Потрясающая женщина", – написали фолловеры.

Напомним, Ирина стала последней женой короля российского шансона Михаила Круга. Пара заключила брак в 2001 году, а в 2002-м артиста убили неизвестные в подъезде собственного дома. После смерти мужа девушке предложили исполнить несколько композиций в память о супруге. Так началась ее карьера в мире музыки.