На могиле Марины Голуб происходят мистические вещи

Марина Голуб погибла в аварии на 55-м году жизни в ночь на 10 октября 2012-го. Родственники решили кремировать ее тело, а урну с прахом похоронить на Троекуровском кладбище. "Соседями" актрисы здесь стали коллеги по сцене и экрану – Георгий Мовсесян, Владислав Галкин, Александр Лазарев...
Правда, на фоне их огромных помпезных монументов захоронение Голуб выглядит скромно. Композиция небольшого памятника построена на контрасте белого мрамора и темного полированного гранита.
В верхней части надгробия в тон стеле установлен мраморный голубь, что выглядит символично. Голубь в христианстве – символ Святого Духа, чистоты, перехода от одного состояния к другому, вдохновенной мысли, мира, а голубка с оливковой ветвью символизирует мир, прощение и избавление. Да и фамилия у актрисы была очень подходящая.
Как говорят работники кладбища, голубь уже несколько раз исчезал с могилы – то ли летал рассказать Марине о том, как тоскуют о ней родные и поклонники, то ли его просто воровали. Интересно, что каждый раз, когда мраморная птица возвращается на место, она принимает новое обличие: меняется поворот головы, хвост распушается веером... Мистика, да и только!
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?