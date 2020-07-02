На могиле Марины Голуб происходят мистические вещи

Троекуровское кладбище столицы считается филиалом элитного Новодевичьего. Тут тоже покоятся звезды театра, кино, эстрады и спорта. Например, в 2012-м здесь, на престижном шестом участке, что близ центральной аллеи, была похоронена талантливая актриса Марина Голуб.

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