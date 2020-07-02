"Избивал и спаивал": появились сенсационные данные о личной жизни Ефремова

Многочисленные любовницы Михаила Ефремова тоже терпели жестокое обращение. Друзья актера признались, что многие из девушек полностью перенимали образ жизни Ефремова, из-за чего страдали.

Новость о смертельном ДТП в центре Москвы, участником которого стал народный артист России, вскрыла подробности не только рокового события, но и личной жизни Михаила Ефремова. В СМИ все больше заявлений друзей и знакомых актера. Стало известно и о тайном романе звезды с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.

Вместо того чтобы отправиться домой после ЧП на дороге, Ефремов решил остаться в ее квартире на Чистых прудах. Именно там произошло задержание.

Примечательно, что сейчас актер сидит под домашним арестом в апартаментах, в которых живет его пятая жена Софья Кругликова. Ходят слухи, что Ефремов лично просил дать Белоусовой возможность посещать его по адресу домашнего ареста.

По словам друзей артиста, Дарья развелась в 2018 году, а в следующем за ней начал ухаживать Михаил. С прошлой осени эта история стала обрастать слухами, так как пару часто видели в районе, где проживает Белоусова.

"Последнее время Ефремов жил у Дарьи, а жена на даче с детьми всю самоизоляцию сидела. У Сони, видимо, уже не хватало сил терпеть пьянство и наркоманию мужа", – призналась бывшая завлит МХТ имени Чехова Татьяна Бронзова.

Кто-то уверен, что Дарья просто подруга Михаила, а кто-то подтверждает тайную романтическую связь актеров. Стоит отметить, что Ефремов оплачивал своей пассии квартиру, но уходить из семьи не собирался. Бронзова добавила, что артист никогда не славился преданностью: у него постоянно были женщины.

Режиссер Валерий Сергеев публично выступил с громким откровением. Он заявил, что Ефремов "морально и физически истязал своих женщин". Сергеев рассказал, что актер часто поднимал руку на представительниц прекрасного пола, а они это все терпели.

Вспомним известную историю о пылком характере Ефремова. В порыве гнева он запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову только за то, что она посмела возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь.

По словам режиссера, многие сотрудницы "Современника-2" прошли через постель Михаила, а из-за постоянных пьянок театр "штормило". Личные проблемы с алкоголем Ефремов передавал и своим женщинам.

Третья и четвертая жены продолжают спиваться в одиночестве, а Кругликова все еще терпит агрессивного мужа. Однако нынешняя жена Ефремова ни разу публично не появлялась с синяками или следами побоев, а вот Евгения Добровольская даже приходила в театр с подбитым глазом.