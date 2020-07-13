Викторию Боню перекосило после уколов в лицо

Виктория Боня продвигает в Сети специальную гимнастику для лица. При этом звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не скрывает, что прибегала к различным манипуляциям с лицом, итог которых оказался для нее негативным.

Виктория Боня прославилась благодаря участию в телепроекте "Дом-2". Затем она ушла с шоу, но не пропала с радаров светских хроникеров. А все из-за романа с богачом из Монако Алексом Смерфитом, от которого впоследствии родила дочь Анджелину. Несмотря на то, что ей не удалось выйти замуж за любовника, Вика не переживает. Правда, теперь подробности своей личной жизни предпочитает не афишировать.

Зато наблюдательные фанаты убеждены, что с тех пор, как Боня пришла на "Дом-2", ее жизнь сильно изменилась. Причем дело не столько в ее качестве, сколько во внешности самой красотки. Поклонники считают, что Виктория себя буквально перекроила.

Впрочем, сама красотка не скрывает, что действительно прибегала к инъекциям, а еще делала себе бесшовную блефаропластику. "Никогда не скрывала, что колола и что пошла жуткая асимметрия после уколов! Что грыжи под глазами убирала в 25 изнутри, без швов и что после этого глаза провалились жутко (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Виктория Боня, когда ее стали упрекать во лжи. Дескать, это сейчас она стала нахваливать специальную гимнастику для лица, хотя якобы не ей она обязана красотой лица.

Виктория объяснила, что вообще была одной из первых, кто открыто говорил о своих манипуляциях с внешностью. "Я все это всегда рассказывала. Просто многие следят за мной десятилетия и все знают и помнят, а некоторые только сейчас узнали обо мне и пытаются мне доказать, что я делала уколы и убирала грыжи", – объяснила звезда телепроекта "Дом-2", которая теперь агитирует против уколов "красоты".