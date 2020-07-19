Обнародованы фото с тайной свадьбы принцессы Беатрис: Вышла замуж в старом платье Елизаветы II

На днях принцесса Беатрис вышла замуж за своего возлюбленного Эдоардо Моцци. Свадьба стала весьма особенной, поскольку на ней не было гостей.

Бракосочетание принцессы Беатрис и Эдоардо Моцци откладывали несколько раз. Пандемия коронавируса также нарушила планы возлюбленных. Многие говорили, что сама судьба против их союза, но Беатрис все-таки дождалась лучших времен и вышла замуж за избранника.

Венчание состоялось в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре 17 июля в 11 часов утра. Информация о свадьбе мгновенно появилась в британских СМИ.

Спустя сутки в инстаграм-аккаунте королевской семьи появились несколько снимков с торжества. На одной из фотографий Беатрис и Эдоардо запечатлены на выходе из часовни, украшенном цветочной аркой. На другом кадре видно, что компанию молодоженам составили королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский.

На свадьбу Беатрис надела винтажное платье от модельера Нормана Хартнелла. В нем королева несколько раз появлялась на мероприятиях в 1967 году. Также Елизавета II разрешила внучке надеть тиару, которая была на ее голове на свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году.

Пользователям Сети понравилась идея нарядить Беатрис в платье королевы. "Как по-особенному!", "Будьте счастливы!", "Великолепно! Совершенство!", "Она просто очаровательна", – отметили британцы.