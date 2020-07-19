Обнародованы фото с тайной свадьбы принцессы Беатрис: Вышла замуж в старом платье Елизаветы II

Бракосочетание принцессы Беатрис и Эдоардо Моцци откладывали несколько раз. Пандемия коронавируса также нарушила планы возлюбленных. Многие говорили, что сама судьба против их союза, но Беатрис все-таки дождалась лучших времен и вышла замуж за избранника.
Венчание состоялось в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре 17 июля в 11 часов утра. Информация о свадьбе мгновенно появилась в британских СМИ.
Спустя сутки в инстаграм-аккаунте королевской семьи появились несколько снимков с торжества. На одной из фотографий Беатрис и Эдоардо запечатлены на выходе из часовни, украшенном цветочной аркой. На другом кадре видно, что компанию молодоженам составили королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский.
На свадьбу Беатрис надела винтажное платье от модельера Нормана Хартнелла. В нем королева несколько раз появлялась на мероприятиях в 1967 году. Также Елизавета II разрешила внучке надеть тиару, которая была на ее голове на свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году.
Пользователям Сети понравилась идея нарядить Беатрис в платье королевы. "Как по-особенному!", "Будьте счастливы!", "Великолепно! Совершенство!", "Она просто очаровательна", – отметили британцы.
Популярные темы форума
Кто по мне случал?
Разные религии с парнем
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Почему уходят к молодым?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Кто ходил?