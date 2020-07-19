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Звезда

Звезда "Дома-2" возвращается: Ольга Бузова хочет снова стать блондинкой

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько лет назад Ольга Бузова прославилась благодаря своему узнаваемому блонду. Девушка привыкла, что ее всегда ассоциировали с веселой блондинкой, участвующей в легендарном реалити шоу "Дом-2".
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Теперь телеведущая планирует вернуться к истокам и перекрасить свои волосы в светлый оттенок. Несмотря на то, что Ольга Бузова достаточно долго ходит в образе роковой брюнетки, она готова к переменам. Артистка просит совета у многочисленной аудитории, так как не может определиться с новым амплуа.

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В личном блоге "Инстаграм" Ольга показала несколько шокирующих вариантов. На первой фотографии солистка предстала с короткой стрижкой и челкой. На второй же Бузова нарастила себе шикарные длинные волосы. Стоит отметить, что в обоих случаях артистка отдала предпочтение пепельному оттенку.

На помощь в нелегком выборе пришла бывшая коллега Ольги – Виктория Боня. Модель вместе с Бузовой принимала участие в скандальном проекте "Дом-2". Виктория отлично помнит ведущую в светлом цвете.

"Да! Возвращай! Я первая, кто ждет этого", – прокомментировала снимки Боня.

Подписчики Ольги Бузовой разделились на два лагеря. Одни предположили, что в личной жизни телеведущей снова грядут перемены, именно поэтому она взялась за свой внешний вид. Другие же полностью поддержали певицу и устроили настоящее голосование под фотографиями звезды.

Остается только гадать, когда же Ольга Бузова примет окончательное решение и шокирует фанатов новым образом.

Автор: 19 июля 2020, 14:59 Источник: Инстаграм Ольги Бузовой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова на максималках: красотка показала новые формы

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergej lavrov
Ответить
Мозг закончился у дегенератки,мыши сьели.Лучше бы инфантилка думала как обзавестись семьей,нарожать детишек и жить как человеку.Но видимо думать уже не чем...
1

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