"Разбился в аварии": сын Газманова узнал о несчастье от журналистов

"Увaжaемый aвтор!/ Я стaтью прочитaлa Вaшу./ Взяв полкaпельки фaктa,/ Вы нaполнили ложью чaшу!" – пела в конце 80-х годов прошлого века Алла Пугачева. Композиция не утратила актуальности и через 30 лет.



Старший сын Олега Газманова давно привык к тому, что количество фейков и домыслов о нем и его семье давно превысило процент правды. "Я поначалу обижался, недоумевал, но потом понял, что самое правильное – не обращать внимания, – рассказал Родион в интервью "Дни.ру". – С годами выработался иммунитет, появилась защитная броня".

"В детстве было проще, – продолжил Газманов-младший. – Не было ни желтой прессы, ни такого количества фейков. А сейчас ладно бы журналисты придумывали байки, но они же еще и делают это безграмотно. Количество ошибок в их "сочинениях" порой зашкаливает".

Родион давно знает, что все новости надо узнавать от непосредственных участников событий, а не из прессы. "Если я прочел в интернете о каком-то событии в жизни отца, о котором не знаю, скорее всего, это будет обман, – уверен молодой артист. – Только однажды, когда написали, будто отец разбился в аварии, я тут же позвонил ему, чтобы удостовериться, что все нормально".

"Мы с папой просто посмеялись над этой нелепицей", – добавил Родион.

А на прошлой неделе в Сети вспорхнула очередная утка: репортеры на все лады обсуждали якобы родившегося еще год назад сына Родиона. "Хочу поставить точку в этом вопросе, – заявил Газманов. – Детей у меня пока нет. Василина Краснослободцева, которую все называют матерью моего ребенка, – моя хорошая подруга, коллега, с которой мы прошли уже огонь, воду и медные трубы. Мы вместе работаем, пишем всей командой песни, ездим на гастроли, и нам хватает рабочих приключений, чтобы еще заводить романтические отношения. Это самый верный путь разрушить то, что мы так долго создавали".