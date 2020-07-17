Рассекречена тайная свадьба внучки Елизаветы II

Церемония была скромной и камерной. На нее были приглашены только самые близкие к паре особы. Ради важного события Елизавета II и ее муж Филипп покинули Виндзорский замок, где находились на самоизоляции.
Отмечается, что принцесса Беатрис и остальные гости были разочарованы тем, что сорвалась большая церемония. Но влюбленные посчитали, что безопасность и здоровье превыше всего.
Примечательно, что подданные Елизаветы II уверены, что скромная свадьба Беатрис связана не с эпидемией, а со скандалом вокруг ее отца принца Эндрю. Его обвиняют в изнасилованиях и причастности к торговле людьми. Сыну королевы пришлось уйти со всех важных постов.
На свадьбе невеста была облачена в элегантное белоснежное платье, а ее жених предпочел классический черный костюм. Пока не известно, будут ли влюбленные устраивать более пышное торжество после окончания эпидемии.
Напомним, внучка Елизаветы II в 2016 году рассталась со своим парнем Дейвом Кларком после десяти лет отношений. С тех пор официально принцесса Беатрис оставалась одна. Беатрис Елизавета Мария Йоркская – старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына ныне правящей королевы Елизаветы II и Сары, герцогини Йоркской.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Кто по мне случал?
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Закат
Я беременна мне 16
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Почему уходят к молодым?
Кто талантливее?
Стоит ли мстить?