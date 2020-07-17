Рассекречена тайная свадьба внучки Елизаветы II

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. Торжество планировалось на весну, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



Церемония была скромной и камерной. На нее были приглашены только самые близкие к паре особы. Ради важного события Елизавета II и ее муж Филипп покинули Виндзорский замок, где находились на самоизоляции.

Отмечается, что принцесса Беатрис и остальные гости были разочарованы тем, что сорвалась большая церемония. Но влюбленные посчитали, что безопасность и здоровье превыше всего.



Примечательно, что подданные Елизаветы II уверены, что скромная свадьба Беатрис связана не с эпидемией, а со скандалом вокруг ее отца принца Эндрю. Его обвиняют в изнасилованиях и причастности к торговле людьми. Сыну королевы пришлось уйти со всех важных постов.

На свадьбе невеста была облачена в элегантное белоснежное платье, а ее жених предпочел классический черный костюм. Пока не известно, будут ли влюбленные устраивать более пышное торжество после окончания эпидемии.

Напомним, внучка Елизаветы II в 2016 году рассталась со своим парнем Дейвом Кларком после десяти лет отношений. С тех пор официально принцесса Беатрис оставалась одна. Беатрис Елизавета Мария Йоркская – старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына ныне правящей королевы Елизаветы II и Сары, герцогини Йоркской.

