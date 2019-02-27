Любовные похождения внучки Елизаветы II стали достоянием общественности
На прогулке 30-летнюю монаршую особу заметили папарацци и поспешили запечатлеть парочку на фото. Снимки быстро утекли в Сеть.
Выяснилось, что Беатрис и ее спутник устроили вечернее свидание в роскошном лондонском ресторане Chiltern Firehouse. Отметим, что миллионер впервые вышел в свет с принцессой Йоркской в декабре. Кроме того, внучку Елизаветы II с возлюбленным видели на кенийском острове Ламу, где находится поместье семейства Моцци, сообщает пишет портал New Idea.
Принцесса Беатрис своего избранника не скрывает. При этом известно, что Эдоардо был женат и бросил супругу, когда закрутил новый роман.
Внучка же Елизаветы II в 2016 году она рассталась со своим парнем Дейвом Кларком после десяти лет отношений. С тех пор официально принцесса Беатрис оставалась одна.
Беатрис Елизавета Мария Йоркская – старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына ныне правящей королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской. Интересно, что в 2007 году принцесса снялась в фильме Жан-Марка Валле "Молодая Виктория" – исторической мелодраме о королеве Виктории. И хотя Беатрис – прямой потомок Виктории, еероль в фильме оказалась совсем незначительной, ей не пришлось сказать в кадре даже пары слов в образе одной из фрейлин.
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