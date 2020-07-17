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Шоу-бизнес
Яну Рудковскую обвинили в плагиате очередного образа

Яну Рудковскую обвинили в плагиате очередного образа

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Снова Яну Рудковскую заподозрили в плагиате. Пользователи "Инстаграм" посчитали, что звезда копирует идеи для фотографий у знаменитых зарубежных блогеров.
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Светская львица еще не успела оправиться от скандала с певицей Ритой Дакотой, как ее сразу же уличили в новом обмане. Яна Рудковская опубликовала кадры, на которых предстала в нестандартном амплуа. На ней были надеты яркий купальник и хвост русалки.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Образ получился бы правдоподобным, если бы девушка не надела солнцезащитные очки. Поклонники продюсера пошутили, что настоящие русалки вряд ли пользуются подобными аксессуарами.

Многочисленная аудитория Яны Рудковской разделилась на два лагеря. Одни восхитились красотой кадра и отметили прекрасный вкус продюсера. Другие же заподозрили светскую даму в плагиате.

По словам пользователей социальной сети, у одного блогера уже была подобная серия фотографий.

"Только вчера смотрела на такую русалку. Яна даже цвет скопировала. Позорище!", – накинулись на продюсера комментаторы.

Отметим, что подобные кадры перестали быть новым трендом. Социальные сети часто пестрят аутентичными снимками русалок с разноцветными хвостами.

Есть вероятность, что Яна Рудковская поделилась архивным фото: образ был снят на одном из заграничных побережий. Сама же светская львица еще долго не попадет на морские курорты, потому что завалена работой и срочными проектами.

Автор: 17 июля 2020, 16:51 Источник: Инстаграм Яны Рудковской ✓ Надежный источник
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