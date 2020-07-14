"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище

К телеведущей Ксении Собчак можно относиться как угодно, но у нее есть черта, которая затмевает негативные проявления характера. Журналистка самоиронична и самокритична, чего и другим желает.

"Я вспыльчивая, раздражительная, бесноватая и категоричная, – пояснила Ксения. – Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями, но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой, что и делаю. Постоянно. И шлю всем большой фак, кто считает юмор неуместным".

"Смех уместен всегда, – уверена Собчак. – Особенно на кладбище, в автозаке и реанимации". По ее словам, смех поможет выйти из самого драматичного положения.

Рассказала Ксения Анатольевна и о других чертах своего характера. "Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжит, и тех, кто лишен чувства юмора. Это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю", – резюмировала Собчак на своей страницей в социальной сети.

Ксения остро чувствует текущий момент. Недавно она подверглась нападению в Среднеуральском женском монастыре, куда отправилась в поисках правды. Собчак часто участвует и в оппозиционных митингах.