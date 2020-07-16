Киркорова в Витебске уложили рядом с Пугачевой (фото)

На Площади лауреатов перед Летним амфитеатром Витебска король российской эстрады появился с 45-минутным опозданием. Встречать его высыпал, кажется, весь город. И артист не разочаровал. Он появился в дорогом дизайнерском костюме и гламурной – с камнями и стразами маске на лице. Такая дань моде и санитарным требованиям.
А потом вдруг снял. "Ой, да ну ее, – пояснил артист. – Никогда в жизни не думал, что буду в такой маске выходить к зрителям. Хотя в моей жизни было много разных масок".
"Я очень рад, что "Славянский базар в Витебске" нашел в себе силы и состоялся, ведь все другие фестивали в этом году отменили, – пояснил певец. – И я очень хочу, чтобы впредь все маски мы носили только на карнавалах".
Впервые Киркоров побывал на "Славянском базаре" в 1994 году. С тех пор он дал тут шесть сольных концертов. Должен был и в этот раз, но обстоятельства помешали.
Интересно, что "звезда" Филиппа Киркорова расположена рядом со "звездой" его бывшей жены Аллы Пугачевой. Примадонну награждали здесь в 2006 году. Теперь, спустя 14 лет, рядом "лег" и благоверный. Такая ирония судьбы.
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