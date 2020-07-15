Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России

16 июля откроется международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Это единственный музыкальный форум этого лета, который не был отменен, как это случилось с "Новой Волной" в Казани, "Жарой" в Баку, "Евровидением" в Роттердаме. И хотя формат праздника по объективным причинам пришлось поменять, но почти все из заявленных звезд подтвердили свое участие. Особая роль в этом году у Филиппа Киркорова.

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