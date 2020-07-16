"У него очень страстный характер": Ендальцева из "Дома-2" променяла бизнесмена на боксера

Звезда шоу "Дом-2" Анастасия Ендальцева рассказала о новом избраннике. Также она поведала, что стало причиной разрыва отношений с арабским бизнесменом Маджидом Гиагиа.

Анастасия Ендальцева утопает в объятиях боксера по имени Декстер. Новый возлюбленный девушки живет в Польше. Сейчас они находятся вместе. Парочка скоро собирается как следует отдохнуть в Испании.

Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что их роман закрутился стремительно. "У него очень страстный характер", – поделилась девушка. По ее словам, он все берет в свои руки.

С предыдущим своим бойфрендом Анастасия Ендальцева рассталась из-за того, что он флиртовал в Сети с другими девушками. Любвеобильный бизнесмен быстро разочаровал звезду телестройки. Неверности сексапильная брюнетка терпеть не стала.

Напомним, Анастасия Ендальцева появилась на шоу "Дом-2" в 2018 году. Она пришла к Роману Гриценко, но пара рассталась. Девушка пыталась строить отношения с Мондезиром, Захаром Саленко, но не вышло. Она ушла с реалити в 2019 году и стала строить карьеру на европейском телевидении.