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"У него очень страстный характер": Ендальцева из "Дома-2" променяла бизнесмена на боксера

Анастасия Ендальцева. Фото: instagram.com/anastasiya_yandaltsava
Звезда шоу "Дом-2" Анастасия Ендальцева рассказала о новом избраннике. Также она поведала, что стало причиной разрыва отношений с арабским бизнесменом Маджидом Гиагиа.
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Анастасия Ендальцева утопает в объятиях боксера по имени Декстер. Новый возлюбленный девушки живет в Польше. Сейчас они находятся вместе. Парочка скоро собирается как следует отдохнуть в Испании.

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Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что их роман закрутился стремительно. "У него очень страстный характер", – поделилась девушка. По ее словам, он все берет в свои руки.

С предыдущим своим бойфрендом Анастасия Ендальцева рассталась из-за того, что он флиртовал в Сети с другими девушками. Любвеобильный бизнесмен быстро разочаровал звезду телестройки. Неверности сексапильная брюнетка терпеть не стала.

Напомним, Анастасия Ендальцева появилась на шоу "Дом-2" в 2018 году. Она пришла к Роману Гриценко, но пара рассталась. Девушка пыталась строить отношения с Мондезиром, Захаром Саленко, но не вышло. Она ушла с реалити в 2019 году и стала строить карьеру на европейском телевидении.

Автор: 16 июля 2020, 17:13 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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Секс-символы "Дома-2"

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