Звезда "Дома-2" бросила ребенка

Участник "Дома-2" Игорь Лепихин рассказал, что его супруга хочет прийти к нему на проект. Женщина даже готова оставить 11-месячного ребенка ради шоу.

В разговоре с Алексеем Купиным Игорь сообщил, что его жена собирается прийти на проект. Сначала он сомневался в том, что ей хватит смелости показать свое лицо на всю страну. Однако женщина настроена решительно. "Честно, не верил, что она придет, потому что она очень боится общения, незнакомых людей. Прийти на проект на всю страну – это большое испытание", – поделился он.

Алексей поинтересовался, с кем же останется их малыш. "Ребенок пока будет с моей сестрой", – ответил Игорь. Он заявил, что на первом месте всегда должен стоять мужчина, а потом – дети. "В первую очередь должна быть самая сильная любовь ко второй половинке – мужчине, а ребенок уже на втором месте", – отметил он.

Возмущенные пользователи Сети обрушились с гневными комментариями на Лепихина: "Мужик на первом месте? Ты гонишь? Потом так и получается, что детей растят бабушки и дедушки, в лучшем случае", "Что за бред? Девушка должна любить своего ребенка и не бросать ради мужика", "Что за кукушка, которая готова оставить ребенка ради проекта?", "У женщины на первом месте всегда дети. Мужиков может быть много, а ребенок один".

Напомним, что на проекте Игорь Лепихин пытался построить отношения с Настей Ендальцевой и Ириной Пинчук. Однако ведущие шоу быстро разоблачили мужчину. Оказалось, что за периметром у него есть супруга и маленькая дочь. А недавно Игорь заявил, что до сих пор испытывает чувства к супруге.