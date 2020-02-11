"Было нелегко": сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности

Анастасия Волочкова напугала поклонников. Скандально известная балерина выложила видео, на котором без прикрас продемонстрировала изменившиеся от многочасового труда ноги.

На днях Анастасия Волочкова поделилась радостью: ее домохозяйка Лола родила третьего ребенка – долгожданного сына. Балерина даже грозилась приехать на выписку. Вот только в роддом артистка так и не попала. Оказывается, Лола самостоятельно выписалась и приехала с малышом домой, еще и одарив Анастасию. Об этом рассказала сама артистка, опубликовав видео, на котором предстала с родившей помощницей.

Балерина, несмотря на наличие возлюбленного и вероятность новой свадьбы, рожать не собирается. В интервью Анастасия Волочкова не раз говорила, что выполнила свой материнский долг, родив и воспитав дочь Ариадну, и теперь посвятила себя балету. Сейчас, впрочем, балерина не исполняет классические партии, а самостоятельно ставит спектакли с современной хореографией. Причем Волочкова даже не боится смешивать различные жанры. Так, она гастролирует по городам и весям с постановкой "Балерина в зазеркалье цирка", где задействован не только балет, но и цирковое искусство – артистка парит на высоте в клетке, демонстрируя великолепную растяжку.

Танцовщица не скрывает, что работа над спектаклем дается непросто. Она репетирует по много часов практически каждый день. В итоге Анастасия Волочкова так похудела, что это стало заметно как ее поклонникам, так и недругам. Балерина призналась, что обязана своей формой не только нагрузкам, но и тому, что очень мало ест. В ее рационе только зелень, суп том-ям, перепелиные яйца и напиток, настоенный на имбире.

Конечно, такая работоспособность негативно отразилась на ногах артистки. Анастасия Волочкова крупным планом показала, что стало с ее конечностями после трудового дня. "Было не легко...🙈 Но все выдержали!💃😊🌺 Балет – это труд (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила балерина, не скрыв даже порвавшийся почерневший напальчник. В Сети зрители пришли в ужас от увиденного. Они назвали пальцы артистки изуродованными и посетовали на то, как, должно быть, ей сложно найти подходящую модельную обувь.