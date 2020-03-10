Стилистом Анастасии Волочковой стала ее домработница

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Вторник
10 марта
Лента новостей
16:59
Госдума одобрила поправки к Конституции во втором чтении
16:40
Выживут только алкоголики: настоящий хоррор в центре Москвы
16:33
Поворотный момент: стирай и мой при 30°С
16:31
В московском детском саду женщина убила охранника
16:20
Паломничество в Иерусалим: орган и дудук
16:17
Сокровища туманного Альбиона: музыка Великобритании
15:44
В Петербурге автомобилист сбил свою бывшую жену
15:23
Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков
15:17
Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму
15:12
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
14:48
Житель Подмосковья зарезал мать в ходе ссоры
14:48
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
14:44
Под Москвой банда вымогателей похитила мужчину
14:39
Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы
14:32
Под Челябинском психически больной мужчина избил сторожа
14:31
Россиян удивили неожиданным условием досрочного выхода на пенсию
14:22
Скончалась заслуженная артистка России
14:11
Официальный курс евро значительно вырос
14:03
Китайских детей познакомят с российским мультиком "Маша и Медведь"
13:50
"Дни.ру" дарят билеты: шоу группы Iron Maiden
13:36
Султан Сулейман из "Великолепного века" вновь стал отцом
13:35
"Запросила много": Кравченко рассказала об уходе Артемьевой из "Сватов"
13:27
Скандал: принцу Гарри и Меган Маркл запретили приближаться к алтарю в церкви
13:25
На Урале рабочий погиб во время ремонта цеха
13:20
Правила ЗОЖ, которые работают
13:17
Прогнозы неутешительны: падение рубля затянется на несколько месяцев
13:16
"Месяц лицом в стенку": известная актриса пережила потерю ребенка
13:15
Дума рассматривает поправки к Конституции во втором чтении
13:13
10 фатальных причин бесплодия
12:53
Дочь наконец сообщила о состоянии парализованной Анастасии Заворотнюк
12:37
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса
12:36
В Иркутске недовольная россиянка разгромила аптеку
12:28
"Она меня бросила": актриса Марина Александрова рассталась с любовником
12:22
Разбить голову о булыжник и утонуть: актриса из сериала "Невеста комдива" оказалась в опасности
12:09
МКБ успешно завершил обновление автоматизированной банковской системы
12:07
Катастрофа: рубль летит вниз с оглушительной скоростью
12:02
"Это чушь": Путин отреагировал на провокационные высказывания Зеленского о ВОВ
12:01
"Боль от потери": Еремеев высказался о внезапном уходе Шепелева
11:42
Синявская впервые высказалась о Биковиче в образе Магомаева
11:31
"Употребляет": объявлено о проблемах Зеленского с наркотиками
11:30
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
11:28
В Европе не осталось стран без коронавируса
11:12
Муж увез стремительно постаревшую Стриженову подальше
11:11
Внучка публично подняла на смех Лукашенко
11:09
"Назад пути нет": актер из сериала "Патриот" не смог сдержать эмоций перед премьерой
11:08
Умер работавший с Аркадием Райкиным артист
10:56
Скончалась звезда сериала "Игра престолов"
10:54
Хорошая девочка: Армен Джигарханян оказался отцом министра культуры
10:20
Трампа не проверили на коронавирус после контакта с потенциальным переносчиком
10:18
Магазины станут меньше: россиянам пообещали перемены
10:16
"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой
10:14
"Будет гнить на зоне!": сбежавшая домработница раскрыла страшную тайну Кравец
09:40
"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
09:35
"Обидно и больно": Мишулина высказалась о необходимости эксгумации отца
09:24
Пропавшую МакSим сняли в важный день
09:08
Оскандалившийся Джиган потратил миллион на борьбу с зависимостью
08:49
"Считаю это большим грехом": неожиданные откровения дочери онкобольной Заворотнюк
08:32
"Никто не может нам помочь": Анджелина Джоли сообщила об операциях дочерей-подростков
08:23
В Москве перебегавшего дорогу подростка сбила машина
08:13
Как изменится жизнь россиян после резкого падения рубля
06:18
Мясников раскрыл реальную причину ухода Михалковой из шоу "Уральские пельмени"
04:02
"Долго обнимались все вместе": Павел Воля растрогал народ интимным признанием
02:39
Школьник рассказал принцу Гарри о близости с Меган Маркл
00:16
Бросивший Пугачеву с детьми Галкин написал весточку жене (видео)
22:21
Макеева впервые показала лицо мужа
20:35
Обиженная звезда "Холостяка" устроила в эфире истерику
17:51
Полуобнаженный Тарзан предался любовным забавам с девушкой на глазах у Королевой
17:10
Степаненко прилюдно высмеяла развод с Петросяном
16:51
"Как мумия стала": изменившуюся Ветлицкую разнесли в пух и прах
16:24
Еще трое: в России увеличилось количество заболевших коронавирусом
15:37
Саша Зверева перестала скрывать беременность
15:28
"Собрать себя очень сложно": снятая в клинике Гузеева переполошила народ
14:50
Тимати плохо обошелся с Решетовой в женский день
14:05
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
13:44
"Я три дня ничего не видела": Бабкина сильно пострадала из-за пластики
13:06
Стало последней каплей в отношениях? Муцениеце призналась в психическом расстройстве
12:35
"Бокала не нашлось?": Брежнева озадачила россиян странным поступком
12:15
"Кошмар": Джиган после скандала с женой изменился до неузнаваемости
11:53
Лазарев разрыдался на публике (видео)
11:19
Пугачева пропустила важное событие в жизни Юдашкина из-за болезни
10:33
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
10:11
Курс рубля рухнул после обвала цен на нефть
06:46
Странные вещи Пугачевой вызвали омерзение
04:10
Снимок голой и беременной жены Козловского взбудоражил общественность
02:19
Коронавирус разлучил Сати Казанову с возлюбленным
00:06
Гулькина посмеялась над подравшимися фанатками на концерте Булановой
22:04
"Никакого тяжелого люкса": мать Тимати показала удивительные полеты внучки
20:14
"У меня соски обвисли": Кира Найтли больше не будет сниматься в откровенных сценах
18:13
Умер молодой российский спортсмен
17:57
Кадони решил жениться на звезде шоу "Дом-2"
17:56
Обнаженный Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани
17:56
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
17:34
Официально: число зараженных коронавирусом в России возросло
17:00
Звезда "Холостяка" пострадала на отдыхе с возлюбленным
16:37
Водонаева откровенно высказалась о рукоприкладстве Прилучного
16:00
Пять одновременно: бывший любовник раскрыл неизвестный факт из жизни Заворотнюк
15:16
"Рвет, ломает и знобит": врачи отказались ехать к нуждающейся в помощи дочери Пескова
14:39
"Постарела": уставшая Кожевникова шокировала россиян
14:31
"Не коронавирус ли это?": здоровье Виторгана вызвало серьезные опасения у Собчак
14:24
Володин поздравил женщин с 8 Марта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У меня соски обвисли": Кира Найтли больше не будет сниматься в откровенных сценах
"Никакого тяжелого люкса": мать Тимати показала удивительные полеты внучки
"Постарела": уставшая Кожевникова шокировала россиян
Володин поздравил женщин с 8 Марта
"Не коронавирус ли это?": здоровье Виторгана вызвало серьезные опасения у Собчак
Гулькина посмеялась над подравшимися фанатками на концерте Булановой
Шоу-бизнес

Стилистом Анастасии Волочковой стала ее домработница

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова сменила имидж. Балерина предстала с новой прической, чем удивила поклонников.
прочитано 457 раз

Преображение танцовщица продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. Она сделала короткую рваную челку. Помогла Анастасии Волочковой вовсе не профессиональный стилист, а ее домработница Лола.

ПО ТЕМЕ

Фиолетовый с красным: Волочкова решилась на экстремальную прическу

Волочкова в угаре показала черное белье накануне Прощеного воскресенья

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка", – цитирует Анастасию Волочкову Teleprogramma.pro. Поклонникам новая прическа знаменитости пришлась по вкусу. Они отметили, что челка омолодила балерину.

Отметим, что постоянное осветление испортило волосы Анастасии Волочковой. Фолловеры давно советуют звезде сменить прическу, найдя оптимальный вариант. И балерина следует их совету, ища новые образы.

Напомним, ранее знаменитость выложила в соцсеть несколько фото с различными вариантами причесок. На снимках Анастасия Волочкова предстала во всевозможных париках. Помимо классических вариантов она примерила ярко-красное каре с челкой.

Автор: 10 марта 2020, 15:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Помощники Путина взяли номер и фото попросившейся замуж за президента девушки
"Латаем дыры": Зеленский откровенно заявил о катастрофе на Украине
К встрече Путина и Эрдогана: в Турции предложили отпустить убийц российского посла
Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения

Шоу-бизнес

"Конченные!": Агутин плюнул в коллег по сцене
Стилистом Волочковой стала ее домработница
Солист Little Big сыграл свадьбу
Отправленная на карантин Рудковская рассказала о своем состоянии

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

"Считаю это большим грехом": неожиданные откровения дочери онкобольной Заворотнюк

Наследница актрисы ответила на все вопросы

Шоу-бизнес

"Обидно и больно": Мишулина высказалась о необходимости эксгумации отца

Актрисе надоели сплетни
Шоу-бизнес

"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой

Поющая ведущая шокировала своим видом
Шоу-бизнес

Школьник рассказал принцу Гарри о близости с Меган Маркл

Подросток извинился перед принцем Гарри

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
Совет на выходные
Гороскоп на выходные, 7, 8 и 9 марта
Гороскоп на сегодня, 6 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену
Овечкин применил грубую силу к противнику (видео)

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+