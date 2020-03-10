Стилистом Анастасии Волочковой стала ее домработница

Преображение танцовщица продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. Она сделала короткую рваную челку. Помогла Анастасии Волочковой вовсе не профессиональный стилист, а ее домработница Лола.
"Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка", – цитирует Анастасию Волочкову Teleprogramma.pro. Поклонникам новая прическа знаменитости пришлась по вкусу. Они отметили, что челка омолодила балерину.
Отметим, что постоянное осветление испортило волосы Анастасии Волочковой. Фолловеры давно советуют звезде сменить прическу, найдя оптимальный вариант. И балерина следует их совету, ища новые образы.
Напомним, ранее знаменитость выложила в соцсеть несколько фото с различными вариантами причесок. На снимках Анастасия Волочкова предстала во всевозможных париках. Помимо классических вариантов она примерила ярко-красное каре с челкой.
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