"Совершенно нелепая ситуация": Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин

Произошедшее артистка считает полным абсурдом. "Это была совершенно нелепая ситуация", – отметила знаменитость Анастасия Волочкова добавила, что приехала в Дивеево с душевными и чистыми намерениями – помолиться.
При этом танцовщица подчеркнула, что нигде не было открытой информации о том, что посещение монастыря запрещено. Она вспомнила, что прибыла туда абсолютно беспрепятственно – ее машину ни разу не остановили.
Своего присутствия в храме Анастасия Волочкова не скрывала и делилась фото со святых мест в своем инстаграм-аккаунте. Балерина призналась, что ей и в голову не могло прийти, что ситуация настолько серьезна.
После посещения монастыря по приглашению друзей знаменитость приехала пообедать в их частный дом пообедать перед дорогой в Москву. Через полчаса после того, как она рассказала о гостеприимстве в соцсети, туда ворвались "пятеро непонятных мужчин".
Представившиеся представителями правоохранительных органов люди составили на Анастасию Волочкову протокол. По словам звезды, они не показали ей никаких документов. "Мне позже сообщили адвокаты, что вся процедура была нарушена", – заявила артистка.
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