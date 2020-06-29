"Я так все не оставлю": Волочкова сорвалась из-за вопиющей несправедливости

Несколько дней назад разразился скандал с участием Анастасии Волочковой. Звезда отправилась в Астрахань, чтобы разобраться с застройщиком, который не успел сдать готовые апартаменты в срок.

Как оказалось, в поволжском городе у балерины 22 квартиры. Якобы бывший муж танцовщицы, бизнесмен Игорь Вдовин, в свое время занял у нее три миллиона долларов на развитие своего дела. Долг частично отдал недвижимостью, и теперь Анастасия Волочкова владелица пары десятков квартир в Астрахани.

Жилье должны были уже достроить, однако по разным причинам в срок этого сделать не удалось. Подрядчик не отрицает своей вины и готов выплатить балерине неустойку, правда, лишь за одну квартиру. Застройщик утверждает, что Анастасия Волочкова не могла одновременно проживать в 22 апартаментах, следовательно, по закону может рассчитывать лишь на одну компенсацию.

Балерину такой расклад не устраивает, и она собирается идти в суд, чтобы отвоевать аж 24 миллиона рублей за моральный ущерб. По мнению артистки, раз квартиры не сданы в срок, она имеет право на выплату за каждую из них. "Я так все не оставлю", – грозит Анастасия Волочкова.

За время своего путешествия в Астрахань балерина умудрилась встрять в еще один скандал. Звезда решила посетить монастырь в деревне Дивеево, который пока находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Артистка бросила машину у КПП и дошла до обители пешком, посетив службу. Визит Анастасии Волочковой привлек внимание местных властей, в итоге к ней пришли из полиции. Теперь звезда должна заплатить штраф за нарушение карантина.