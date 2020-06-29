Незаконно посетившая монастырь Волочкова закатила нижегородскому губернатору грязный скандал

Анастасия Волочкова несколько дней назад решила заехать помолиться в монастырь в Дивеево. Тот факт, что обитель все еще находится на карантине, ее не смутил. Теперь звезда расхлебывает последствия.

Еще в апреле несколько послушниц монастыря заболели коронавирусом, из-за этого въезд в деревню закрыли для посторонних. Звезда решила во что бы то ни стало посетить святое место, оставила машину у КПП и дошла через лес до храма.

Там она помолилась, погуляла по территории и сделала несколько фотографий, которые тут же опубликовала в Сети. После этого к Анастасии Волочковой пришли полицейские, которые составили протокол об "административке" за нарушение карантина.

В интернете появилось видео визита людей в форме к балерине. Артистка вела себя крайне неадекватно: стучала кулаками, лезла в драку, материлась и отказывалась подписывать бумаги.

В итоге губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в официальном аккаунте в "Инстаграм" написал, что закон един для всех. Он не собирается делать исключение для звезд шоу-бизнеса, которые решили посетить территорию, закрытую на карантин.

В ответ на реакцию местных властей балерина опубликовала в личном блоге серию гневных постов и заявила, что ехала помолиться наравне с паломниками из других городов, но стала преступницей. Анастасия Волочкова показала кадры из храма, на которых видно, что в помещении находятся несколько десятков прихожан. Звезда считает, что этих людей в таком случае тоже нужно привлечь к ответственности.

Также Анастасия Волочкова обвинила главу Нижегородской области в том, что тот против добра и приезда верующих людей на территорию монастыря. "А губернатору я бы хотела посмотреть в глаза... И спросить его хочу публично: "А совесть у Вас есть?!" – злится балерина.

Анастасия Волочкова пожаловалась, что в Дивеево закрыты гостиницы, и ей пришлось ночевать в машине. Видимо, до артистки так и не дошло, что в монастыре все еще сохраняется опасность подцепить коронавирус. Именно поэтому на территорию обители не допускают посторонних. Как оказалось, местные жители были не против принять у себя в гостях желающую замолить грехи артистку.