"Мальчики разоткровенничались": Манучаров перестал молчать о сексуальных домогательствах

Не проходит и дня, чтобы известного человека не обвинили в сексуальных домогательствах. Под очередную раздачу попал журналист НТВ Павел Лобков, которого юный стажер обвинил в излишнем внимании.

"Намедни новые обвинения в домогательствах подъехали, – возмущен актер Вячеслав Манучаров. – Мальчики и девочки разоткровенничались в "Твиттере" и набросили зловоний в адрес солидных людей из медиа. Они обвинения отвергли, но работу все-таки потеряли.

"Я, конечно, понимаю, что нам всегда хотелось, чтобы у нас было, как у них, как на Западе, – продолжает Манучаров. – Но теперь даже безобидный комплимент в Штатах могут расценить как домогательство со всеми вытекающими последствиями для карьеры. Давайте не будем перегибать палку. Давайте отделять реальные домогательства и угрозы сексуального насилия от проявления симпатии и юмора".

Напомним, что бывший студент факультета журналистики МГУ Владимир Табак заявил, что Павел Лобков якобы продемонстрировал ему гениталии во время собеседования. А вот бывшая коллега обвиняемого в харассменте Ксения Собчак, уверена, что Павел Лобков всегда только шутил на эту тему. "Мог сказать про проходящего мимо парня "какой шикарный спортик", мог писать скабрезности в смсках, но не более", – уверена Собчак.

"Если действительно было изнасилование, почему не было заявления в полицию, а только пост в "Твиттер"? Мне одному кажется это странным? – удивлен Манучаров.

– Что "жертвы" сделали, чтобы прекратить такое поведение по отношению к себе? Может, инициировали серьезный разговор с "тираном" или начальством? Сурово послали обидчика на три буквы? Ну, или обратились за помощью в полицию или общественную организацию? А, может, просто кокетливо хихикали, отводя глаза в сторону?"