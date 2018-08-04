Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

4 августа Меган Маркл исполняется 37 лет. В мае 2018 года жизнь актрисы круто изменилась – она стала женой британского принца Гарри. Это заставило знойную красотку изменить стиль. Меган сняла сексуальные наряды и облачилась в скучные, закрытые платья.