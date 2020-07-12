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Шоу-бизнес
Раскрылся новый побег: несколько лет Меган Маркл мечтала сбежать из Британии

Раскрылся новый побег: несколько лет Меган Маркл мечтала сбежать из Британии

The Duke and Duchess of Sussex. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Выяснилось, что в сердце Меган Маркл никогда не теплились надежды на счастливую жизнь на территории Великобритании. Актриса твердо для себя решила, что после торжественной свадебной церемонии королевская пара переедет подальше от остальных членов семьи. Остается только гадать, знал ли принц Гарри о столь масштабных планах своей будущей супруги.
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Откровенное признание попало на растерзание общественности благодаря очередному интервью с королевским фотографом Артуром Эдвардсом. Если верить словам мужчины, то Меган Маркл с первых же минут планировала побег из консервативной страны.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Стоит отметить, актрису даже не смутил тот факт, что семья герцога Сассекского потратила более 2,4 млн фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на ремонт в коттедже Фрогмор, где должны были обосноваться молодожены. Основной план Меган заключался только в том, чтобы как можно скорее покинуть территорию Британии.

Королевский фотограф заверил, что строительство частного поместья было лишь качественным прикрытием для того, чтобы Маркл и принц Гарри смогли спокойно собрать свои вещи и отчалить подальше от всех родственников и придворных обязанностей.

"Вся эта реконструкция дома в Фрогморе и деньги, которые они потратили на это. Она не собиралась здесь останавливаться", – откровенно высказался Артур Эдвардс.

Дело в том, что Артур фотографировал принца Гарри с самого рождения, и он уверяет, что королевский наследник значительно изменился в браке с Меган Маркл. По словам мужчины, он стал другим человеком и "за пару лет совершенно выгорел".

Помимо всех планов побега, Эдвардс рассказал о сложном характере актрисы. Фотограф подтвердил все неловкие ситуации, связанные с обслуживающим персоналом и Меган Маркл. Артур признался, что однажды королевские СМИ трижды просили организовать с ней встречу, но этого так и не произошло.

Автор: 12 июля 2020, 22:04 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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