Раскрылся новый побег: несколько лет Меган Маркл мечтала сбежать из Британии

Выяснилось, что в сердце Меган Маркл никогда не теплились надежды на счастливую жизнь на территории Великобритании. Актриса твердо для себя решила, что после торжественной свадебной церемонии королевская пара переедет подальше от остальных членов семьи. Остается только гадать, знал ли принц Гарри о столь масштабных планах своей будущей супруги.

Откровенное признание попало на растерзание общественности благодаря очередному интервью с королевским фотографом Артуром Эдвардсом. Если верить словам мужчины, то Меган Маркл с первых же минут планировала побег из консервативной страны.

Стоит отметить, актрису даже не смутил тот факт, что семья герцога Сассекского потратила более 2,4 млн фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на ремонт в коттедже Фрогмор, где должны были обосноваться молодожены. Основной план Меган заключался только в том, чтобы как можно скорее покинуть территорию Британии.

Королевский фотограф заверил, что строительство частного поместья было лишь качественным прикрытием для того, чтобы Маркл и принц Гарри смогли спокойно собрать свои вещи и отчалить подальше от всех родственников и придворных обязанностей.

"Вся эта реконструкция дома в Фрогморе и деньги, которые они потратили на это. Она не собиралась здесь останавливаться", – откровенно высказался Артур Эдвардс.

Дело в том, что Артур фотографировал принца Гарри с самого рождения, и он уверяет, что королевский наследник значительно изменился в браке с Меган Маркл. По словам мужчины, он стал другим человеком и "за пару лет совершенно выгорел".

Помимо всех планов побега, Эдвардс рассказал о сложном характере актрисы. Фотограф подтвердил все неловкие ситуации, связанные с обслуживающим персоналом и Меган Маркл. Артур признался, что однажды королевские СМИ трижды просили организовать с ней встречу, но этого так и не произошло.