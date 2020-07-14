Заразившаяся коронавирусом Анита Цой задумалась о самоубийстве

Анита Цой сделала шокирующее признание. Сейчас она идет на поправку, но некоторое время назад из-за коварной болезни помышляла о том, чтобы свести счеты с жизнью.

В своем инстаграм-аккаунте певица рассказала, что COVID-19 сильно бьет по психике больного. Она с ужасом вспоминает тот день, когда к ней пришли мысли о самоубийстве.

Это случилось, когда на улице стояла жара, и артистке было очень трудно дышать. У нее началась паника. К счастью, Анита Цой вовремя взяла себя в руки и не допустила трагедии. "Я забилась в угол палаты, успокоилась и была рада, что в больнице есть с кем поделиться своими паническими атаками", – поделилась исполнительница.

Звезду уже выписали из больницы домой. Несколько недель назад Аниту Цой доставили в одну из московских городских больниц. У певицы диагностировали COVID-19.

Поклонники сильно переживали за артистку. И вот наконец-то ее выписали домой. Уходя из клиники, знаменитость подарила сотрудникам цветы и другие презенты.

Отметим, что с пандемии коронавируса Анита Цой очень заботилась о своем здоровье и оберегала близких. Певица самоизолировалась в загородном доме, а также узнавала, как лучше всего укреплять иммунитет.

По словам родственников Аниты Цой, в жесткой самоизоляции артистка провела три месяца. Поэтому неизвестно, как знаменитость подхватила опасную инфекцию.