"Полная потеря себя": состояние больной Аниты Цой стало критическим

В конце июня стало известно, что Анита Цой попала в больницу. У артистки нашли коронавирус. В какой-то момент состояние инфицированной певицы стало критическим.

На днях Аниту Цой выписали из больницы, в которой она пролежала более двух недель. В клинику артистка попала в конце июня, когда ей стало плохо. В медучреждении состояние певицы ухудшилось.

"Полная потеря себя во времени и пространстве, неспособность принимать решения. Как будто наблюдаешь за всем со стороны, раздваиваешься", – поделилась впечатлениями Анита Цой.

В какой-то момент состояние артистки стало критическим. К счастью, медикам удалось спасти исполнительницу. Анита Цой лежала в обычной городской больнице, где ее лечили бесплатно по полису ОМС. Артистка очень благодарна врачам.

"В случае с этой заразой каждый час имеет значение, и в любую минуту болезнь может повести себя совершенно непредсказуемо. Я точно знаю, что, если вдруг случится рецидив, точно поеду к своим докторам в 52-ю больницу. Здесь я поняла, что на попечении этих специалистов могу быть спокойна за свою жизнь, ведь они настоящие, преданные своему делу профессионалы, которые на передовой борются за наше здоровье!" – заявила артистка.

После выписки Анита Цой будет восстанавливаться. Певица призналась, что до сих пор чувствует слабость, еще есть проблемы с дыханием. После выписки исполнительница обязана две недели провести на карантине и еще три-четыре месяца лечить легкие.

"На данный момент их поражение составляет 25%, а в самый критический момент оно равнялось 52%. Пока мне запрещены физические нагрузки и занятия вокалом. Легкие должны окрепнуть. На это нужно время", – пояснила Анита Цой.