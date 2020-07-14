Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Вторник
14 июля
Лента новостей
21:24
Заразившаяся коронавирусом Анита Цой задумалась о самоубийстве
21:06
Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом
20:55
"Разрешил мне найти другого мужчину": вдова Проскурина сделала шокирующее признание
20:42
Воробьев привел Подмосковье в режим повышенной готовности из-за ливней
20:29
Россиянка на неделю оставила двухлетнего ребенка без еды ради выпивки
20:02
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" снимется в британской многосерийной ленте
19:48
Большинство россиян поддержали отказ от копеек
19:33
"Немного расслабилась": Бузова заявилась на "Дом-2" подшофе
19:08
В Подмосковье вылечили пролежавшую более месяца в коме пациентку
19:07
Главные книжные новинки лета
18:44
Волочкова заявила о своей смерти из-за мужчины
18:34
Россияне не смогут улететь за рубеж даже после открытия границ
18:33
Семенович пострадала на море из-за тонущей подруги
18:30
Некоторые пожилые россияне могут получить до 10 тысяч рублей от государства: подробности
18:23
В Челябинске пациент умер во время компьютерной томографии
18:00
Разъяренная соседка вызвала к Сябитовой полицию
17:59
Бородина попросила не навязывать ей гомосексуализм: Кто-то потом менял ориентацию!
17:33
Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
17:13
Топ-5 самых безлюдных курортов России
17:11
Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
16:52
Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля
16:39
Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу
16:35
Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
16:20
Успейте приобрести планшет HUAWEI MatePad по выгодной цене
16:17
Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме
16:04
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
15:58
Путин поднял зарплаты чиновникам
15:57
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения
15:34
"Дни.ру" дарят подарки: воздуходув, который станет незаменимым помощником на даче
15:27
Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой
15:12
Дума приняла законопроект о защите территориальной целостности России
15:10
Адвокат Пашаев пообещал новую сенсацию в деле Ефремова
15:08
Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом
14:50
Александра Домогарова убрали после жуткого скандала
14:46
В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу
14:36
"Почему бы не сказать истину?": эксперт назвал бредом официальную версию гибели тургруппы Дятлова
14:33
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении оружия
14:21
Умерла от рака: кончина очередной жены стала ударом для Эммануила Виторгана
14:17
В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
14:14
Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи
14:11
У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка
14:05
Видео с малолетним сыном Роналду стало поводом для полицейского расследования
13:52
Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве
13:35
В США разбился военный истребитель
13:33
Приехали реанимация и полицейские: Ольгу Бузову сняли на крыше
13:22
Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник
12:55
Умер экс-ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара
12:47
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
12:45
Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой
12:37
57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
Шоу-бизнес
Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом

Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В беседе с журналистами Анастасия Волочкова заявила, что ее путь к успеху был тернист. Высот в жизни балерина добилась исключительно трудом и противостояниями.
прочитано 98 раз

Танцовщица призналась, что сейчас очень счастлива в новых отношениях: любит и любима. Многие замечают, что у звезды даже глаза блестят – настолько все сейчас гармонично в судьбе. У артистки и ее избранника, имя которого держится в секрете, в планах есть и свадьба. Правда, пока неясно, когда ждать радостное событие.

ПО ТЕМЕ

Волочкова заявила о своей смерти из-за мужчины

Волочкова оправдалась за связь с женатым генералом: У меня все не как у людей

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анастасия Волочкова заявила, что сначала они хотели устроить торжество осенью, но пандемия спутала все планы. Сентябрь уже близко, и балерина не уверена, что успеет подготовиться к бракосочетанию.

Также звезда призналась, что от нее сейчас веет добротой, радостью и искренностью. Как отметила артистка, так всегда бывает, когда женщина испытывает искренние чувства к своему мужчине.

Помимо личной жизни у Анастасии Волочковой есть и любимое дело, которому та посвятила всю себя. Говорит, что выстрадала профессию, ведь пришла в танцевальное училище, не имея никаких данных. Только упорство и твердый характер, по мнению артистки, позволили ей стать балериной всея Руси.

Правда, несмотря на успех, звезда все равно часто плачет, хоть и умеет скрывать слезы от публики. "Да, я являюсь королевой, но свое королевство создала путем физического труда!" – гордо заявляет Анастасия Волочкова.

Автор: 14 июля 2020, 21:06 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020
В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию

Шоу-бизнес

Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
Дочь намерена бросить онкобольную Заворотнюк в загородном доме
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Разрешил мне найти другого мужчину": вдова Проскурина сделала шокирующее признание

Женщина раскрыла их семейные тайны
Шоу-бизнес

Александра Домогарова убрали после жуткого скандала

Поступило официальное заявление
Шоу-бизнес

"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Продюсер резко ответила певице
Шоу-бизнес

"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем

Супруги сумели договориться по всем щекотливым вопросам

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+