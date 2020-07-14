Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом

В беседе с журналистами Анастасия Волочкова заявила, что ее путь к успеху был тернист. Высот в жизни балерина добилась исключительно трудом и противостояниями.

Танцовщица призналась, что сейчас очень счастлива в новых отношениях: любит и любима. Многие замечают, что у звезды даже глаза блестят – настолько все сейчас гармонично в судьбе. У артистки и ее избранника, имя которого держится в секрете, в планах есть и свадьба. Правда, пока неясно, когда ждать радостное событие.

Анастасия Волочкова заявила, что сначала они хотели устроить торжество осенью, но пандемия спутала все планы. Сентябрь уже близко, и балерина не уверена, что успеет подготовиться к бракосочетанию.

Также звезда призналась, что от нее сейчас веет добротой, радостью и искренностью. Как отметила артистка, так всегда бывает, когда женщина испытывает искренние чувства к своему мужчине.

Помимо личной жизни у Анастасии Волочковой есть и любимое дело, которому та посвятила всю себя. Говорит, что выстрадала профессию, ведь пришла в танцевальное училище, не имея никаких данных. Только упорство и твердый характер, по мнению артистки, позволили ей стать балериной всея Руси.

Правда, несмотря на успех, звезда все равно часто плачет, хоть и умеет скрывать слезы от публики. "Да, я являюсь королевой, но свое королевство создала путем физического труда!" – гордо заявляет Анастасия Волочкова.