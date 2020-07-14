Волочкова заявила о своей смерти из-за мужчины

Анастасия Волочкова в беседе с журналистами прокомментировала два скандала, в которые умудрилась попасть в июне. Также балерина рассказала о встрече с гадалкой.

Танцовщица заверила, что правда в итоге окажется на ее стороне, и она никому не позволит себя обижать. Артистка отметила, что скандал в Дивеевском монастыре и инцидент с квартирами в Астрахани не связаны – просто стечение обстоятельств.

Напомним, несколько недель назад звезда заехала помолиться в обитель, которая с апреля была на карантине после того, как несколько монахинь заболели коронавирусом. Анастасия Волочкова настаивает, что была на территории храмов вместе с другими паломниками. По словам знаменитости, никто из власть имущих не обеспокоился здоровьем простых граждан, отправив наряд полиции лишь к ней. Сейчас юристы бывшей примы Большого театра пытаются опровергнуть факт нарушения карантина.

Также артистка счастлива, что смогла выиграть суд по делу о квартирах в Астрахани. Два десятка апартаментов ей достались в качестве компенсации от бывшего мужа Игоря Вдовина, который много лет назад занял у нее три миллиона долларов. Строительство шло с нарушениями, и в итоге справедливость восторжествовала: звезде выплатят компенсацию.

Радуясь победе, Анастасия Волочкова уточнила, что в прошлой жизни была представителем сильного пола, поэтому может постоять за себя. Как оказалось, некоторое время назад балерина встретила человека, рассказавшего ей о прошлом. "Я погибала на войне, защищая мужчину", – гордо заявила звезда.