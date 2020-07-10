Волочкова оправдалась за связь с женатым генералом: У меня все не как у людей

Анастасия Волочкова стала новой гостьей программы "Судьба человека". В эфире популярного телешоу артистка оправдалась за скандал, который разразился после серии снимков в загородном доме.

Около месяца назад в инстаграм-аккаунте танцовщицы появились фото с чьего-то приусадебного участка. Звезда позировала в палисаднике с обручем и растягивалась в шпагате, стоя в иномарке.

Буквально через пару дней после этого в Сети опубликовали личную переписку некой женщины, которая заявила, что балерина приехала в дом ее мужа, генерала МЧС, и посмела сфотографироваться в чужих грядках. Ко всему прочему аноним обвинил Анастасию Волочкову в эскорте.

В эфире шоу "Судьба человека" балерина озвучила свою точку зрения. Звезду сильно удивил "роман" с военным, который ей приписали.

Артистка заявила, что они с подругой пришли в гости к уважаемому человеку, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов. Естественно, накрыли на стол, посидели, а потом погуляли по территории загородного дома.

Во время променада Анастасия Волочкова сделала несколько снимков, которые потом опубликовала на личной странице в "Инстаграм". "Я в шубе, да. У меня все не как у людей. Летом в шубе, зимой в бикини", – отметила балерина в эфире шоу "Судьба человека".

Потом звезде позвонил пиар-директор: мол, в интернете поползли слухи о романе с каким-то генералом. Как заявила Анастасия Волочкова, позже выяснилось, что обвинившая ее женщина не была женой того военного.