Волочкова поведала о закулисных войнах в балете

Знаменитость на своей странице в "Инстаграм" сообщила, что ранее прошел Live Stream фильма "Закулисные войны в балете". Анастасия Волочкова отметила, что на ее долю выпало немало испытаний, которые ей нужно было перенести с честью и достоинством.
Трудности только закалили балерину. Она добавила, что мир балета полон конкуренции, непринятия успеха, красоты и силы характера. Фильм рассказывает об историях о том, как выживали из Большого Театра великих мэтров. Ленту можно увидеть на личном сайте Анастасии и на ее ютуб-канале.
Отметим, Анастасия Волочкова с детства мечтала стать балериной. Дебютировала она в Большом театре в партии Царевны-Лебедь в балете "Лебединое озеро" в 1996 году.
Напомним, в 2003 году разгорелся громкий скандал. Анастасию Волочкову уволили из Большого театра якобы из-за несоответствия требованиям физической формы. Но звезда балета с этим не согласна. По ее словам, настоящей причиной была месть ее бывшего любовника, подстроившего все так, чтобы ее убрали из театра.
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