Подруга раскрыла тайный план Меган Маркл

Одна из приятельниц Меган Маркл обнародовала секрет герцогини. Выяснилось, что она никогда не планировала постоянно жить в Великобритании.



Если ранее все думали, что план покинуть королевское семейство возник у супруги принца Гарри только в конце 2019 года, после возвращения из Африки, то теперь британцы узнали удививший их факт. Подруга Меган Маркл рассказала, что та еще в начале 2018 года дала понять знакомым, что не хочет жить в Великобритании.

Однако покинуть королевство тогда Меган Маркл с принцем Гарри не смогли. Им пришлось остаться из-за скандала вокруг огромных затрат на реконструкцию коттеджа в Виндзоре. Вместе с тем пара уже присматривала жилье в США.

Потом Меган Маркл с мужем поменяли планы и решили перебраться в Канаду. Но там они надолго не задержались и все-таки переехали в Соединенные Штаты.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри снимают дом в эксклюзивном коттеджном поселке. Купить недвижимость им пока не по карману, но они продолжают рассматривать варианты для постоянного семейного гнездышка.

Напомним, ранее стало известно, что близкая подруга приготовила страшную месть Меган Маркл. Джессика Малруни намерена свести счеты с предавшей ее герцогиней. Женщина готовится выложить компромат на экс-приятельницу. Дело в том, что она потеряла работу на телевидении и уважение коллег из-за конфликта с темнокожей блогершей Сашей Эксетер. После скандала Меган Маркл отвернулась от подруги.