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Бывшая подруга приготовила страшную месть зазнавшейся Меган Маркл

Бывшая подруга приготовила страшную месть зазнавшейся Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Джессика Малруни намерена свести счеты с Меган Маркл. Женщина готовится выложить компромат на экс-приятельницу.
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Джессика Малруни потеряла работу на телевидении и уважение коллег из-за того, что вступила в конфликт с темнокожей блогершей Сашей Эксетер. После скандала Меган Маркл отвернулась от подруги.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

После неосторожных высказываний Малруни попала в опалу. Она ждала поддержки подруги, но экс-герцогиня перестала отвечать на ее звонки. Меган Маркл вычеркнула девушку из списка друзей, даже не дав той возможности объясниться.

Близкие к бывшей телеведущей источники утверждают, что она в отчаянии и собирается мстить предавшей ее Меган Маркл. Джессика Малруни решила написать книгу, в которой расскажет всю правду о жене принца Гарри. Сообщается, что у нее есть такой компромат, который заставит британцев изменить мнение о Меган Маркл.

Друзья Малруни отмечают, что Джессике нечего терять. Что касается Меган Маркл, то вряд ли она ожидала такого поворота событий, когда решила проигнорировать подругу. Они познакомились в 2011 году, когда Меган Маркл еще была актрисой.

Автор: 13 июля 2020, 20:35 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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