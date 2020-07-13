Бывшая подруга приготовила страшную месть зазнавшейся Меган Маркл

Джессика Малруни потеряла работу на телевидении и уважение коллег из-за того, что вступила в конфликт с темнокожей блогершей Сашей Эксетер. После скандала Меган Маркл отвернулась от подруги.
После неосторожных высказываний Малруни попала в опалу. Она ждала поддержки подруги, но экс-герцогиня перестала отвечать на ее звонки. Меган Маркл вычеркнула девушку из списка друзей, даже не дав той возможности объясниться.
Близкие к бывшей телеведущей источники утверждают, что она в отчаянии и собирается мстить предавшей ее Меган Маркл. Джессика Малруни решила написать книгу, в которой расскажет всю правду о жене принца Гарри. Сообщается, что у нее есть такой компромат, который заставит британцев изменить мнение о Меган Маркл.
Друзья Малруни отмечают, что Джессике нечего терять. Что касается Меган Маркл, то вряд ли она ожидала такого поворота событий, когда решила проигнорировать подругу. Они познакомились в 2011 году, когда Меган Маркл еще была актрисой.
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