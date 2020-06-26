Избранник Бузовой готов сниматься в фильмах для взрослых

За последние несколько лет Давид Манукян обрел большую популярность, в связи с чем у него появилось много рекламных контрактов. Молодой человек отметил, что готов принять даже самые смелые предложения.

Давид Манукян (DAVA) осыпает подарками свою возлюбленную Ольгу Бузову. Дорогими вещами он радует и себя. Например, недавно он потратил на новые предметы гардероба более миллиона рублей, а еще приобрел роскошный автомобиль. Певец не скрывает, что большой доход он получает от рекламы.

Во время съемок ютуб-шоу "50 вопросов" Давид признался, что готов принять предложение от бренда презервативов. Он без стеснения прорекламировал бы средство контрацепции. Более того, согласился бы сниматься обнаженным. "Это совершенно нормально. Еще и в п**** (фильмах для взрослых – Прим.ред.) снялся бы", – со смехом сказал блогер.

Стоит отметить, что Манукяна нередко обвиняют в грязном пиаре. Якобы молодой человек пользуется популярностью Бузовой и таким образом привлекает новых подписчиков в свой инстаграм-аккаунт. Блогер в очередной раз пояснил, что это неправда. Парень уверен – такое говорят люди, которые просто хотят задеть его и Ольгу.

На данный момент на инстаграм-аккаунт Давида Манукяна подписаны почти 12 миллионов человек. У Ольги Бузовой армия поклонников почти в два раза больше – за ее жизнью следят 21,3 миллионов пользователей Сети.