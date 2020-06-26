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Шоу-бизнес
Избранник Бузовой готов сниматься в фильмах для взрослых

Избранник Бузовой готов сниматься в фильмах для взрослых

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/
За последние несколько лет Давид Манукян обрел большую популярность, в связи с чем у него появилось много рекламных контрактов. Молодой человек отметил, что готов принять даже самые смелые предложения.
прочитано 289 раз

Давид Манукян (DAVA) осыпает подарками свою возлюбленную Ольгу Бузову. Дорогими вещами он радует и себя. Например, недавно он потратил на новые предметы гардероба более миллиона рублей, а еще приобрел роскошный автомобиль. Певец не скрывает, что большой доход он получает от рекламы.

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Во время съемок ютуб-шоу "50 вопросов" Давид признался, что готов принять предложение от бренда презервативов. Он без стеснения прорекламировал бы средство контрацепции. Более того, согласился бы сниматься обнаженным. "Это совершенно нормально. Еще и в п**** (фильмах для взрослых – Прим.ред.) снялся бы", – со смехом сказал блогер.

Стоит отметить, что Манукяна нередко обвиняют в грязном пиаре. Якобы молодой человек пользуется популярностью Бузовой и таким образом привлекает новых подписчиков в свой инстаграм-аккаунт. Блогер в очередной раз пояснил, что это неправда. Парень уверен – такое говорят люди, которые просто хотят задеть его и Ольгу.

На данный момент на инстаграм-аккаунт Давида Манукяна подписаны почти 12 миллионов человек. У Ольги Бузовой армия поклонников почти в два раза больше – за ее жизнью следят 21,3 миллионов пользователей Сети.

Автор: 26 июня 2020, 18:10 Источник: YouTube-канал "Макарена" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Долго искала и нашла достойную партию. Правильно говорят деньги не пахнут.
1

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