Приехали реанимация и полицейские: Ольгу Бузову сняли на крыше

Ольга Бузова держит в тонусе поклонников. На сей раз ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" взбудоражила народ публикацией ролика, на котором запечатлена на крыше высотки.

Ольга Бузова еще накануне интриговала подписчиков, делая многозначительные посты. И вот наконец появилось видео, на кадрах которого поющую ведущую сняли на крыше. Однако речь шла вовсе не о презентации нового трека, как предполагали многочисленные поклонники. Артистка предстала в неожиданном образе: она была в отчаянии, на грани истерики. При этом Ольга оказалась на крыше высотного здания.

Ролик начался с того, что к дому, где расположилась Бузова, подъехали машины полицейских и реанимации, собрался народ, чтобы взглянуть на нарушительницу спокойствия. Чтобы уладить ситуацию, приехала и некая эффектная блондинка. Она поднялась к Ольге и буквально уговорила ее не совершать необдуманных действий. Кстати, этой блондинкой оказалась известная актриса, певица и блогер Елена Сажина.

Женщине удалось успокоить Ольгу Бузову. Оказывается, Сажина остановила звезду скандально известного телепроекта "Дом-2" от поедания картошки-фри. "Когда только села на диету, и сложно держать себя в руках 🐷 Я худею, кто со мной? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга Бузова.

Также поющая ведущая поблагодарила Елену Сажину за поддержку. Кстати, по признанию Ольги, она и вправду решила ограничивать себя в питании. "Я реально села на диету. Ты только посмотри на мой живот", – обратилась к Сажиной Бузова.

Елена поделилась впечатлениями от работы. "Это была нереальная съемка 4,5 часов под дождем, но мы не боимся преград и всегда идем до конца", – оптимистично заявила артистка.