Виторган был вынужден защищать Собчак от общественного гнева

Ксения Собчак, мягко говоря, спорная личность. Из-за противоречивых взглядов и заявлений ведущей нередко достается. Знаменитость зачастую обвиняют в продажности и подрыве моральных устоев.
На днях "блондинка в шоколаде" снова попала под шквал критики. Собчак обсуждали в программе на одном из отечественных телеканалов. Зрители решили выплеснуть гнев на страничке 80-летнего Эммануила Виторгана в "Инстаграм".
Актер не смог проигнорировать реакцию публики. Виторган обнародовал в Сети пост с обращением к недоброжелателям Собчак и попросил не оскорблять его экс-невестку.
Виторган заверил, что хорошо знает семью Собчак. По его мнению, это хорошие люди. Артист поблагодарил бывшую супругу своего сына за внука Платона.
Эммануил Гедеонович отметил, что семейная жизнь и развод – темы сугубо личные. Выносить такие вопросы на всеобщее обсуждение не стоит, добавил он.
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