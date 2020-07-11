По стопам Виторгана: Харламову предрекли незавидную участь

Конечно, тут же поползли слухи о причинах разлада. Поговаривали, что и скандальный фильм "Текст" виноват, и неверность одного из супругов. Однако актеры заверили, что никто, кроме них самих, не виноват в разводе. Пара отказалась давать какие-либо интервью на эту тему, поэтому об истинных причинах приходится только гадать.
Кристина Асмус в личном блоге продолжает публиковать жизнерадостные фотографии и шутки на тему развода. Гарик Харламов тоже шутит, но как-то мрачновато, а заодно ссорится в комментариях с подписчиками, которые пытаются выудить личную информацию. Впрочем, это не помешало юмористу закатить вечеринку по случаю развода в одном из столичных кафе.
Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо такого инфоповода. Девушка заявила, что Гарика Харламова ждет незавидная участь "разведеныша", который еще долго не сможет найти себе новую девушку. В пример она привела недавнее мероприятие, которое организовал комик в честь расставания с женой.
Журналистка заявила, что она той вечеринке было множество девушек. "Ну, что такое – "малоизвестные актрисы", мы все ведь знаем – в Эскортограме видим их каждый день, так? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сострила блогер.
По словам Лены Миро, даже после столь специфичного мероприятия артист ушел домой один. "Пока Асмус ржет, Гарик страдает. Ну, как страдает – ему никто не дает", – уверена журналистка. При этом она сравнила юмориста с Максимом Виторганом, который тоже долго не мог утешиться после развода с Ксенией Собчак – до тех пор, пока не встретил "малоизвестную актрису".
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