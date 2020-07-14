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Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой

Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой

Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер группы "Ласковый май" захотел вернуться на сцену. Для этого он решил похудеть.
прочитано 15937 раз

Андрей Разин сбросил 46 килограммов за полтора года. Сейчас он весит чуть больше центнера. Продюсер отметил, что организму необходим витамин D, который, по его мнению, защищает даже от коронавируса. Компонент содержится в печени, поэтому каждое утро Андрей ест с ней бутерброд.

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Он признался, что практически ни от чего не отказывается. Правда, Разин не ест сахар и не употребляет алкоголь.

По мнению продюсера, порция еды не должна быть больше 200 граммов. "Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа", – сказал Андрей. Продюсер не ест после 18:00 и устраивает разгрузочный день каждый понедельник.

Следит за похудением Разина известный в шоу-бизнесе специалист. "Работаю с диетологом, который консультировал Аллу Пугачеву, когда она пришла в окончательную форму", – отметил он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как только Андрей Разин добьется цели, он заменит Юрия Шатунова в группе "Ласковый май". На протяжении года певец судится с продюсером за права на песни коллектива.

Автор: 14 июля 2020, 09:09 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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