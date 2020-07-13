Волочкова сошлась лицом к лицу с обвиненной в предательстве матерью

Анастасия Волочкова добилась успеха в балете благодаря своим усилиям и помощи матери. Тамара Владимировна оказывала дочери всяческую поддержку, но совместные труды негативно сказались на их отношениях. Между матерью и дочерью возникло непонимание, которое усугубилось расстоянием: Анастасия живет в Москве, а Тамара Владимировна – в Санкт-Петербурге.
Недавно, судя по всему, ситуация изменилась. Артистка обнародовала фотографии, на которых запечатлена с матерью. Оказывается, та прибыла в столицу. "Вчера приехала моя любимая мамочка", – объявила Анастасия.
Волочкова рассказала, что встретила мать на вокзале. Они отправились к ней в квартиру в центре Москвы, посетили Петровский монастырь и прошлись по двору, где балерина гуляла с коляской, когда родилась ее дочь Ариадна.
"Столько у нас с мамой воспоминаний по жизни! Столько мы прошли и выстояли вместе!" – отметила артистка. Она обнародовала снимок, где снята с матерью в одном из ресторанов столицы.
По всей видимости, отношения матери и дочери наладились. А ведь недавно Анастасия утверждала, что конфликтовала с Тамарой Владимировной. Например, жаловалась в интервью, что ни один ее мужчина не нравился матери. При этом якобы Тамара Владимировна чуть ли не подкладывала дочь под влиятельных мужчин. Доходило до рукоприкладства. В книге "Плата за успех" артистка рассказала, что получала по голове от матери, когда спорила с ней.
А еще Волочкова обвиняла родительницу в предательстве. Якобы та настраивала внучку Ариадну против балерины. В результате артистка выгнала мать из дома. Также балерина говорила, что чувствовала себя рядом с матерью не любимой дочерью, а "кормушкой".
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