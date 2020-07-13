Волочкова сошлась лицом к лицу с обвиненной в предательстве матерью

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что у нее есть проблемы в общении с матерью Тамарой Владимировной. Скандально известная балерина не раз жаловалась на то, что родительница не дала построить ей семью, относилась к ней как к проекту и якобы даже предала.

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